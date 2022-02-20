Ahşap Çatı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ahşap Çatı Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ahşap Çatı Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ahşap Çatı Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ahşap Çatı Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ahşap Çatı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Çatı Ustası Maaşları

Ahşap Çatı Ustası maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Ahşap Çatı Ustası maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Çatı Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.07

Meslek Adı :

Ahşap Çatı Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çatı ölçüsüne göre belirli standartlarda, tekniğine uygun olarak ahşap çatı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Çatı Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak

, b) Ölçekli olarak ahşap çatı planını çizmek,

c) Çatı karkası (tepe ve eğik mahyalar, mertekler, dikmeler, takozlar ve yastık krişleri, aşık vb elemanları hazırlamak,

d) Kiremit altı tahtasını çakmak,

e) Tahtaları mertekler üzerine çakmak,

f) Kiremit altı izolasyon yapmak,

g) Kiremitleri tel bağlama(çivi veya vidalama), tahta üzerine döşeme, mahya kiremitlerini harçlama işlemlerini yapmak,

h) Çatıya ait tahta, kiremit, izalosyon vb. elemanların bakım ve tamirini yapmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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