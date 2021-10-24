Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Tanımı;

Ahşap Doğrama CNC Operatörü; iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçülendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makineleri ayarlayan, mevcut hazır programları makineye yükleyen , ağaç ve ağaç ürünlerini işleyen, kapı, pencere imalatı yapan, kontrol eden ve mesleki eğitimle ilişkili faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Maaşları

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Ahşap Doğrama CNC Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Rendeleme yapmak,

b) Delik delmek,

c) Yüzey ve kenar şekillendirmek,

d) Makinede birleştirme ve perdah yapmak,

e) Geometrik çizim yapmak,

f) Görünüş çıkarma yapmak,

g) Ölçek ve ölçülendirme yapmak,

h) Ahşap pencere üretimi yapmak,

i) Ahşap kapı üretimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 7523.32 olarak belirlenmiştir



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