Ahşap Doğrama İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Doğrama İmalatçısı görev tanımı nedir, Ahşap Doğrama İmalatçısı ne iş yapar, Ahşap Doğrama İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Doğrama İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Doğrama İmalatçısı Tanımı;

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Ahşap Doğrama İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Doğrama İmalatçısı Maaşları

Ahşap Doğrama İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Doğrama İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Doğrama İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.06

Meslek Adı :

Ahşap Doğrama İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap Doğramacı, Bina ve inşaatların, sahne ve stüdyoların, gemilerin, kayıkların, uçakların, kamyon karoserlerinin vb. ağaç kısımlarını (kapı, pencere, merdiven, pano, kepenk, ağaç lambri vb.) el takımları, makine ve ekipman kullanarak, ahşap malzemelerden her türlü sabit ve hareketli doğramaların imalat, montaj ve onarım işlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Bina ve inşaatların, sahne ve stüdyoların, gemilerin, kayıkların, uçakların, kamyon karoserlerinin vb. ağaç kısımlarını (kapı, pencere, merdiven, pano, kepenk, ağaç lambri vb.) yapan ve yerine takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Doğrama İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yapılacak imalt türüne gore malzeme ve ekipmanları hazırlamak,

b) Imalat türüne göre ahşap elemanların kaba kesimini yapmak ve net ölçülerine getirmek, iş parçalarının işlem yerlerini markalamak,

c) Doğramaya delik, zıvana, istavroz, diş, kertme, kordon ve lamba, kilit, mandal karşılıkları ve menteşe yerleri açmak,

d) Kasa çerçevelerini, kapı ve pencere kanat elemanlarını çatmak, yüzey kaplamasını preslemek ve doğramayı kesin ölçülerine getirmek,

e) Imalatın ölçü ve kalitesini kontrol etmek,

f) Kasa yüksekliğini kota getrimek ve kasayı yerine sıkıştırmak,

g) Sabit doğramayı terazi ve şakülüne getirmek ve tesbit etmek,

h) Kilit ve menteşe aksamını takmak,

i) Pergule ve kameriye taşıyıcı direklerini yerine monte etmek,

j) Binaların kapı ve pencere çerçevesi kaplamaları ile lambriler gibi iç ve dış sabit eşyaların hazırlama ve kurma işlerini yapmak,

k) İnşa ve tamir halinde bulunan gemilerde güverte salonları, kaptan köprüleri, dümen dolapları, tavan pencereleri, korkuluklar, dolaplar ve ranzalar gibi ahşap kısımları inşa etmek, kurmak ve monte etmek,

l) Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir etmek,

m) Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli ahşap sahne, teçhizat ve eşyayı imal etmek, kurmak ve tamir etmek,

n) Ayrıca, maden ocaklarının, yer altı ve yer üstü iskelelerini, ağaç köprü ve rıhtımların doğrama işlerini yapmak,

o) Yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapmak,

p) Makine ve ekipmanın periyodik bakımını yapmak, seri imalat için kalıp hazırlamak ve makineleri ayarlamak,

q) Kullanılan malzeme,ekipman ve çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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