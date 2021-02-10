Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler mesleği için “8159.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör) mesleği için “1120.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu “3435.01” olarak belirlenmiştir.

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