Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu ile Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği), Sürütme ve Yükleme İşçisi, İtfaiye Eğitim Amiri vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler mesleği için “8159.04” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör) mesleği için “1120.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu “3435.01” olarak belirlenmiştir.
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