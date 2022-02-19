Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Maaşları

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.01

Meslek Adı :

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Doğrama imalatına hazırlık yapmak,

c) Doğrama imalatı yapmak (kör kasa, kapı kasaları pencere kasaları, pervazlar,camekânlar, pergule, kapı kanatları, pencere kanatları, panjur kanatları, ahşap kepenkler)

d) Doğrama montajı yapmak,

e) Yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapmak,

f) Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

g) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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