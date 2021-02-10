Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Teknik Servis Elemanı mesleği için “7311.15” kod olarak kullanılır iken İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7233.46” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu “7115.01” olarak belirlenmiştir.

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