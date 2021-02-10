Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu ile Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), Orman Ürünleri İstifleme İşçisi, İtfaiye Grup Amiri vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Teknik Servis Elemanı mesleği için “7311.15” kod olarak kullanılır iken İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7233.46” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu “7115.01” olarak belirlenmiştir.
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