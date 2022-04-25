Ahşap Ev İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Ev İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Ahşap Ev İmalat İşçisi ne iş yapar, Ahşap Ev İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Ev İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Ev İmalat İşçisi Tanımı;

__

Ahşap Ev İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Ev İmalat İşçisi Maaşları

Ahşap Ev İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Ev İmalat İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Ev İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.27

Meslek Adı :

Ahşap Ev İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap malzemeden iskelet/karkas, panel, kütük ve karma sistem evlerin projelerine uygun olarak üretimini, montajını ve tamiratını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Ev İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) Çalışma alanını düzenlemek ve kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

e) Panel tipi ev üretmek

f) İskelet tipi ev üretmek

g) Kütük ev üretmek

h) Taşıyıcı duvar, bölme duvar, tavan ve çatı elamanlarını üretmek

i) Duvar ve döşeme taşıyıcıları ve yüzey kaplaması montajı yapmak

j) Çatı montajı yapmak

k) Taşıyıcı duvar, tavan ve çatı elamanlarını üretmek

l) Panel montajı yapmak

m) Duvar ve döşeme panelleri montajı yapmak

n) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak

o) Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

p) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?