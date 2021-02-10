Ahşap Ev İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi mesleği için “6129.06” kod olarak kullanılır iken Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.64” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Ev İmalatçısı Meslek Kodu “7115.28” olarak belirlenmiştir.

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