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Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu ile Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi, Ön Büro Müdürü-Otel vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı mesleği için “7421.02” kod olarak kullanılır iken Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu “7115.30” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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