Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı görev tanımı nedir, Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı ne iş yapar, Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Tanımı;

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Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Maaşları

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.34

Meslek Adı :

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap malzemeyle dekupe oyma yapabilen, torna makinesiyle ahşap malzemeye şekil verebilen, tornalamaya hazırlayan, yüzeysel tornalama, alınsal tornalama ahşap şekillendirme yöntemlerini kullanarak hediyelik eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elde kesme yapmak,

b) Elde yüzey ve kenar şekillendirmek,

c) Elde delik delmek,

d) Dekupe oyma yapmak,

e) Tornalamaya hazırlık yapmak ,

f) Doğrusal tornalama yapmak,

g) Alınsal tornalama yapmak ,

h) Numune yapmak,

i) Boyama yapmak,

j) Dolgu verniği sürmek,

k) Son kat verniği sürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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