Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler) mesleği için “8160.01” kod olarak kullanılır iken Ulaştırma Teknikeri/Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri mesleği için “3112.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası Meslek Kodu “7523.35” olarak belirlenmiştir.

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