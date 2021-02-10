Ahşap Kakmacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri mesleği için “8172.04” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Kakmacı Meslek Kodu “7522.10” olarak belirlenmiştir.

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