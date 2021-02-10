Ahşap Kalıpçı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektronik Montörü (Radyo Ve Televizyon Vericileri Ve Radar Teçhizatı) mesleği için “7422.02” kod olarak kullanılır iken Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) mesleği için “7233.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Kalıpçı Meslek Kodu “7114.20” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın