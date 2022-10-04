Ahşap Karoserci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Karoserci görev tanımı nedir, Ahşap Karoserci ne iş yapar, Ahşap Karoserci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Karoserci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Karoserci Tanımı;

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Ahşap Karoserci Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Karoserci Maaşları

Ahşap Karoserci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Karoserci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Karoserci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.02

Meslek Adı :

Ahşap Karoserci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap Karoserci, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kamyon ve kamyonetlerin şasileri üzerine ana iskeleti kurma, baba ve etek saclarını monte etme, taban döşeme ve yan kapakları takarak sabit ve damperli karoser yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Karoserci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Karoserin yapılmasında kullanılacak malzeme, makine, takım, aletleri temin etmek / hazırlamak,

b) Karoserin ana iskeletini kurmak için yastıklara takviye kutularını, takviye kusunu şaseye ve yastık ve şasileri birbirine balıyarak iskeleti oluşturmak,

c) Baba yataklarını şasiye, yastık ve şasi takviye kutularını birbirine monte etmek,

d) Baba ve etek saclarını monte etmek için babaları yataklarına takmak, etek saclarının hazırlanmasını sağlıyarak yerine puntalamak,

e) Bagajı (ön sperlik) yerine, etek saclarını yastıklara monte etmek,

f) Taban malzemesini yastık aralarına yerleştirmek tutturmak, babaları yataklarına puntalamak,

g) Karoser yan kapaklarını takmak için kapak U menteşelerini etek saclarına ve U profilini kapak köşebentlerine kaynatmak,

h) Kapak köşebentlerini Z köşebentlerine puntalamak ve kesilen kapak tahtalarını çerçeveye yerleştirmek,

i) Kapak kanca sacını çerçeveye, kapak kanca sacı üzerine ahşap malzemeyi monte etmek,

j) Kapak çerçevelerini u profiline kaynatmak, kapak orta U profilini yerine ve kapak U profilini ahşap malzemeye monte etmek,

k) Kancaları kanca sacına, kilit demirlerini U profiline, gerdirme zincirlerini kapak üst profiline, kamaları babalara kaynatmak,

l) Karoser basamaklarını monte etmek ve yardımcı cihazlar için yer yapmak,

m) Kapak ilave babalarını yerine takmak, köşebentleri ilave başlarındaki profillere kaynatmak ve ilave babalarını gerdirme zincirine takmak (çift ilavelilerde),

n) Ahşap damperli karoser yapmak için üst damper şasisini alt şasi üzerine monte etmek ve yağ tankını yerleştirmek,

o) Lift (silindir) bağlantılarını yerine, arka Z tamponunu alt şasiye ve arka yatağı (menteşeyi) tampona kaynatmak,

p) Üst şasi üzerine ızgara döşemek, baba kutula

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