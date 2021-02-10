Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinden gramaj hilesine sıkı denetim!Caca Bey kimdir? Caca Bey ne yapmıştır?Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Beren Saat kavga ettiği kayınvalidesi ile barıştı!Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaşananlar için suç duyurusunda bulundu!SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kartal-2 Harekatı devam ediyor!Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın nikah şahidi Süleyman Soylu olacak!Pendik'te park projeleri hizmete girmeye devam ediyor!Hakkı Akalın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın hayatıSivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'dan kupa mesajı: "Sonuna kadar gitmek istiyoruz"
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Ahşap Karoserci Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Karoserci Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Karoserci Meslek Kodu ile Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri), Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla), Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Karoserci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları mesleği için “2230.04” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Karoserci Meslek Kodu “7522.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT