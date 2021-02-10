Ahşap Karoserci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları mesleği için “2230.04” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Karoserci Meslek Kodu “7522.02” olarak belirlenmiştir.

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