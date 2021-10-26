Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Tanımı;

Üretim birimlerince kullanılacak ahşap veya sunta malzemelerin dış kenar kısımlarını talimatına uygun olarak ve sipariş kriterleri doğrultusunda şerit bantlarla kaplama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Maaşları

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6.700- TL’dir. En düşük Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi ve çalışma alanını Günlük kullanıma hazırlamak,

b) Makinenin rezistanslarını açarak ısınmasını sağlamak,

c) Makine bıçaklarının körelmesini kontrol etmek, takip etmek, gerektiğinde değiştirmek,

d) Makine ve bıçak körelme bilgilerini sürekli amiri ile paylaşmak,

e) Üretim planlamadan gelen iş emirlerini incelemek ve işlem hakkında bilgilenmek,

f) İşlenecek ürünü ve kullanılacak malzemeyi belirlemek(Renk, Desen vb.),

g) Bantlama yapılacak malzemeleri bölümüne taşımak, makine yanında istiflemek,

h) Malzemeyi cinsine ve barkoduna uygun olarak bantlamaya hazırlamak,

i) Talebe uygun bant rulosunu alarak makinedeki, yuvasına takıp kullanıma hazırlamak,

j) Bantlanacak malzeme ebadına uygun tezgâh en ve boy fotosel ayarını yapmak,

k) Kenar bantlama makinesini devreye alarak çalıştırmak,

l) Bantlanacak malzemelerden birini alarak makine işlem tezgâhına yerleştirmek,

m) Malzemeyi eliyle ileri sürerek malzemeyi kavramasını ve çekmesini sağlamak,

n) Makinenin otomatik bantlama işlemine nezaret etmek,

o) Olası arıza ve aksaklıkları tespit ederek zamanında giderilmesini sağlamak,

p) Yalnız çalıştığında makine çıkışında bantlanmış malzemeyi karşılayarak banttan almak,

q) Bantlama işlemi biten malzemelerin görsel kalite kontrollerini yapmak,

r) Makine yanında tanımlı alanda bantlanmış malzemeleri istiflemek,

s) Biten işleri teslim tarihi ve barkoduna uygun olarak paketleme bölümüne göndermek,

t) Kenar bantlama bölümünün ve çevresinin günlük bakım ve temizliğini yapmak,

u) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

v) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 7522.09 olarak belirlenmiştir



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