Ahşap Malzemeler Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kesme Makinesi Operatörü (Tuğla, Kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları) mesleği için “8181.22” kod olarak kullanılır iken Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı mesleği için “7127.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Malzemeler Satış Elemanı Meslek Kodu “5223.01” olarak belirlenmiştir.

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