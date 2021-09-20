Ahşap Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Montaj Elemanı Maaşları, Ahşap Montaj Elemanı İş İlanları

Ahşap Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Ahşap Montaj Elemanı ne iş yapar, Ahşap Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Montaj Elemanı Tanımı;

Teknik Resmi çizen ve ölçülendiren, İş güvenliği önlemlerini alan el ve makinelerle mobilya parçalarını rendeleyen, sistireleyen, zımparalayan, temizleyen ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Ahşap Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Montaj Elemanı Maaşları

Ahşap Montaj Elemanı maaşı ortalama aylı4.200,00- TL’dir. En düşük Ahşap Montaj Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ahşap Montaj Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlk öğretim okulu mezunu olması gerekir.

Ahşap Montaj Elemanı Ne İş Yapar?

Ahşap Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

d) İş güvenliği önlemlerini almak,

e) Malzemeyi seçmek,

f) Şablon-kalıp-numune hazırlamak,

g) Elde veya makinede rendeleme yapmak

h) Elde veya makinede kesme yapmak

i) Elde veya makinede delik delmek

j) Elde veya makinede yüzey ve kenar şekillendirmek

k) Elde veya makinede birleştirme ve perdah yapmak

l) Bağlantı elemanları takmak

m) Sabit mobilya birleştirmek

n) Mobilya elemanlarını takmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Montaj Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Ahşap Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Montaj Elemanı mesleğinin meslek kodu 8219.15 olarak belirlenmiştir

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