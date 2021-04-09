Ahşap Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ahşap Montaj Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik Resmi çizen ve ölçülendiren, İş güvenliği önlemlerini alan el ve makinelerle mobilya parçalarını rendeleyen, sistireleyen, zımparalayan, temizleyen ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir

Ahşap Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Montaj Elemanı Maaşları

Ahşap Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.950 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ahşap Montaj Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Ahşap Montaj Elemanı Ne İş Yapar?

Ahşap Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

d) İş güvenliği önlemlerini almak,

e) Malzemeyi seçmek,

f) Şablon-kalıp-numune hazırlamak,

g) Elde veya makinede rendeleme yapmak

h) Elde veya makinede kesme yapmak

i) Elde veya makinede delik delmek

j) Elde veya makinede yüzey ve kenar şekillendirmek

k) Elde veya makinede birleştirme ve perdah yapmak

l) Bağlantı elemanları takmak

m) Sabit mobilya birleştirmek

n) Mobilya elemanlarını takmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap Montaj Elemanı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Montajcılardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Montajcılardır.

Ahşap Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Montaj Elemanı mesleğinin meslek kodu 8219.15 olarak belirlenmiştir

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