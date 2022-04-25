Ahşap Restorasyonu Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Restorasyonu Elemanı görev tanımı nedir, Ahşap Restorasyonu Elemanı ne iş yapar, Ahşap Restorasyonu Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Restorasyonu Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Restorasyonu Elemanı Tanımı;

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Ahşap Restorasyonu Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Restorasyonu Elemanı Maaşları

Ahşap Restorasyonu Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Restorasyonu Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Restorasyonu Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.35

Meslek Adı :

Ahşap Restorasyonu Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap Restorasyonu Elemanı; ahşap binaların ve süsleme elemanlarının restorasyonunu, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Restorasyonu Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak

b) Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak.

c) Ahşaba işlem yapmak

d) Ahşap oyma restorasyonu yapmak

e) Bitki Motifi Çizmek f) Hayvansal Motif ve Figürlerini Çizmek

g) Geometrik Motif Çizmek

h) Ahşap Yüzeye Bezeme Yapmak

i) Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korumasını Yapmak

j) Ahşap Tavan Ve Döşeme Restorasyonu Yapmak

k) Ahşap sütun ve duvarların restorasyonunu yapmak

l) Yüzey Oymacılığı Yapmak

m) Dekupe Oyma Yapmak

n) Tabiî Şekil Oyması Yapmak

o) Tornalamaya Hazırlık Yapmak

p) Doğrusal Tornalama Yapmak

q) Ahşaba Kakma Yapmak r) Kaplama İle Kakma Yapmak

s) Kündekâri Yapmak

t) Sedef Kakma Yapmak

u) Ahşap Eskitme Yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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