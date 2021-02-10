Ahşap Restorasyonu Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler mesleği için “5142.02” kod olarak kullanılır iken Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi mesleği için “2310.56” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Restorasyonu Elemanı Meslek Kodu “7115.35” olarak belirlenmiştir.

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