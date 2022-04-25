Ahşap Şekillendirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Şekillendirmeci görev tanımı nedir, Ahşap Şekillendirmeci ne iş yapar, Ahşap Şekillendirmeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Şekillendirmeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Şekillendirmeci Tanımı;

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Ahşap Şekillendirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Şekillendirmeci Maaşları

Ahşap Şekillendirmeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Şekillendirmeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Şekillendirmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.03

Meslek Adı :

Ahşap Şekillendirmeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, ahşaba yüzey oyma, tabii şekil oyma yapan ve ahşaba kakma, kaplamayla kakma yapan kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Şekillendirmeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elde kesme yapmak,

b) Elde yüzey ve kenar şekillendirmek,

c) Tabii şekil oyması yapmak,

d) Yüzey oyma yapmak,

e) Ahşap kakma yapmak,

f) Kaplama ile kakma yapmak,

g) Yüzey Kaplaması Yapmak,

h) Yüzeyi onarmak,

i) Dolgu verniği sürmek,

j) Son kat verniği sürmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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