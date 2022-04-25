Ahşap Süslemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Süslemecisi görev tanımı nedir, Ahşap Süslemecisi ne iş yapar, Ahşap Süslemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Süslemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Süslemecisi Tanımı;

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Ahşap Süslemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Süslemecisi Maaşları

Ahşap Süslemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Süslemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Süslemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.33

Meslek Adı :

Ahşap Süslemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu : Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sipariş alarak iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçülendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağacı işleyerek ayak, kulp, sütun, aplik çıta ve süsleme parçaları çeşitli tornalama yöntemleri ile tornalayan, makinelerde ve elde ağaç ve ağaç ürünlerini oyarak şekillendiren, değişik türde kaplamalarla kakma ve marketri işlemleri yapan, kontrol eden ve mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Süslemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş almak,

b) İş organizazyonu yapmak,

c) İş resmini çizmek ve ölçülendirmek,

d) İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini almak,

e) Malzeme listesini hazırlamak ve temin etmek,

f) Şablon ve kalıp yapmak,

g) Numune yapmak,

h) Makineleri hazırlamak,

i) Kaplama hazırlamak,

j) Ahşap parçayı çeşitli tornolama yöntemleri ile tornalamak, ,

k) Yüzeyi oyarak şekillendirmek,

l) Değişik türde kaplamaları şekillendirmek,

m) Kalite kontrol yapmak,

n) Depolama ve teslimat yapmak,

o) Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri katılmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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