Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) görev tanımı nedir, Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) ne iş yapar, Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Tanımı;

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Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşları

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.31

Meslek Adı :

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kürekli, motorlu ve yelkenli teknelerin projelendirme ve imalatı ile ilgili bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemlerini kullanabilen, tüm üretim sürecini kontrol altında tutup aksaklıklara müdahale eden, süreci öngörülen plan dâhilinde yürüten ve denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretç/Ustabaşı),işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak,

a) Üretim planını ile ilgili, her ürün değişiminde, yapılacak ahşap teknenin özelliklerini göz önüne alarak üretim süreç şemasını oluşturmak ve üst yönetime sunmak,

b) Üretim planına bağlı kalarak günlük iş tanımlarını ve iş gücü dağılımlarını yaparak, ahşap tekne imalatını yönlendirmek

c) Süreç içerisinde yapılan tüm işlerin yöntem ve uygulama tekniklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

d) Ahşap tekne imalatı için, yapısal detayları, şablon çizimlerini, şablon ve kalıp hazırlamak suretiyle hazırlık yapmak

e) Ana, kontra, iç omurgaları ve baş ve kıç bodoslamaları, eğmeçli posta, köşeli çeneli posta, kemer ,döşek, direk, omurga, posta, kemere ve döşek gibi lamine tekne iskelet elemanlarını üretmek,

f) Omurga ve bodoslamaların montajını yapmak

g) Tekne iskeleti yapmak için, inşa iskelesini oluşturmak, omurgayı yerleştirmek, postaların montajını yapmak,

h) sintine ve şiyer kuşağı istralyalarının /stringerlerinin montajını yapmak, iç omurga yapmak, kontra ve salma omurganın montajını yapmak, kemerelerin montajını yapmak, kamara bölümlemesi yapmak, tıraşlama yapmak.

i) Tekne dış kaplaması (tek katlı dış kaplama /borda ve karina, lamine dış kaplama, lamine küpeşte yapmak

j) Güverte kaplaması (kontrplak kaplaması, yüzey kaplaması yapmak

k) Güverte Üst yapı karkası /iskeleti yapmak ve Üst yapı yüzey kaplaması yapmak

d) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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