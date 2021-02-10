Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri mesleği için “8160.26” kod olarak kullanılır iken Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) mesleği için “8131.73” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu “7115.31” olarak belirlenmiştir.

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