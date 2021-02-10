Ahşap Teknolojisi Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) mesleği için “1120.20” kod olarak kullanılır iken Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı mesleği için “7127.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Teknolojisi Öğretmeni Meslek Kodu “2320.97” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın