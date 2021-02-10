Ahşap Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu ile Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief), Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı, Balık Toptancısı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mıknatıs Tablalı Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.54” kod olarak kullanılır iken Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı mesleği için “7412.42” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu “3435.15” olarak belirlenmiştir.
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