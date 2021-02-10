Ahşap Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mıknatıs Tablalı Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.54” kod olarak kullanılır iken Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı mesleği için “7412.42” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu “3435.15” olarak belirlenmiştir.

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