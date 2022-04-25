Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi görev tanımı nedir, Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi ne iş yapar, Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Tanımı;

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Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Maaşları

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.02

Meslek Adı :

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sipariş alan, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan, kontrol eden ve mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş almak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini almak,

d) Yelken kullanma kurallarını ve tekniklerini öğretmek,

e) Malzeme listesini hazırlamak ve temin etmek,

f) Numune boya hazırlamak,

g) Renk uygulamasıyapmak,

h) Dolgu verniği atmak,

i) Son kat uygulaması yapmak,

j) Kalite kontrol yapmak,

k) Depolama ve teslimat yapmak,

l) Mesleki eğitime ilişkin faaliyete katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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