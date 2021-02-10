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Ahşap Yakmacı Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Yakmacı Meslek Kodu ile Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi), Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör), Yapı Market İşletme Müdürü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Yakmacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı) mesleği için “2359.64” kod olarak kullanılır iken Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Yakmacı Meslek Kodu “7522.42” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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