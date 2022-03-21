Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

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Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.35

Meslek Adı :

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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