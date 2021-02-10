Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu ile Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi, Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları, İnternet Kafe İşletmecisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.35” kod olarak kullanılır iken Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri mesleği için “1213.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu “3112.35” olarak belirlenmiştir.
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