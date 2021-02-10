Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.35” kod olarak kullanılır iken Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri mesleği için “1213.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu “3112.35” olarak belirlenmiştir.

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