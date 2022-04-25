Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı görev tanımı nedir, Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı ne iş yapar, Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Tanımı;

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Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Maaşları

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.22

Meslek Adı :

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Aldığı siparişe göre ahşap yat ve tekne gibi araçlar ve bu araçlarda bulunan mobilyaları tasarlayan, imal ve tamir eden, bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Yat ve Tekne Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin isteğine göre ahşap tekne ve yat tasarlamak, maliyetini hesaplamak,

b) Yapılacak işler için malzeme listesi hazırlamak, satın almak,

c) Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okumak, yorumlamak ve ağaç üzerine çizim yapmak,

d) Projeye göre omurgayı ve iskeleti hazırlamak,

e) Hazırladığı omurga ve iskeletin montajını yapmak,

f) Kaplama öncesi işleri yapmak, dış kaplamayı yapmak, güverteyi kaplamak,

g) Kaplamanın izolasyonunu yapmak,

h) Donanımların imalatını ve montajını yapmak,

i) İmal ettiği ürünün kalite kontrolünü yapmak,

j) Tekne ve yatların ahşap kısımlarının tamir ve bakımını yapmak,

k) Tekne ve yat gibi deniz araçları ve parçalarının satışını yapmak,

l) Kullanılan makine ve malzemelerin hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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