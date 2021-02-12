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Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Meslek Kodu ile Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü, Kooperatif Birliği Genel Müdürü, Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj) mesleği için “9621.05” kod olarak kullanılır iken Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle) mesleği için “8143.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı Meslek Kodu “7115.22” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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