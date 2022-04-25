Ahşap Yer Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ahşap Yer Döşemecisi görev tanımı nedir, Ahşap Yer Döşemecisi ne iş yapar, Ahşap Yer Döşemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ahşap Yer Döşemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Yer Döşemecisi Tanımı;

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Ahşap Yer Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ahşap Yer Döşemecisi Maaşları

Ahşap Yer Döşemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ahşap Yer Döşemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Yer Döşemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.08

Meslek Adı :

Ahşap Yer Döşemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilmiş masif, rabıta, mozaik, lamine ve laminat türü kaplamaların yer döşemesini, bakımını ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Yer Döşemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak,

d) Döşeme yapılacak zemini hazırlamak

e) Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

f) İş bitiminde kullanılan makine ve aletlerin bakımını ve iş alanının temizliğini yapmak

g) Masif parke döşemek

h) Rabıta döşemek

i) Masif parke ve döşeme tahtası üst yüzey işlemlerini (zımparalama, toz alma, vernikleme,parlatma) yapmak

j) Lamine ve laminat parke döşemek

k) Yer döşemesi bakım ve onarımını yapmak

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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