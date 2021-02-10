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Ahşap Yer Döşemecisi Meslek Kodu Nedir?

Ahşap Yer Döşemecisi Meslek Kodu ile Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar), Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Halı Saha İşletmecisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Yer Döşemecisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi mesleği için “7126.16” kod olarak kullanılır iken Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri mesleği için “3115.56” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Yer Döşemecisi Meslek Kodu “7122.08” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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