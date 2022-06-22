Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor! Vatandaşlar benzin istasyonlarına akın edecek!Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor, bitecek? İşte Steam yaz indirimlerinin tarihiAhsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!TÜİK açıkladı: Tüketici güveni azaldı!Buranın İstanbul olduğuna inanamayacaksınız! İşte şaşırtan farklılığıyla, Ara Güler'in kadrajından eski İstanbul fotoğrafları...Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Yapraklıoğlu neden dayak yedi?Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 22 Haziran Çarşamba akaryakıt fiyatlarıBeşiktaş ve Galatasaray da talip olmuştu! Fenerbahçe, Abdulkerim Bardakçı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek olan bonservis bedeli...Günde 1 fincandan fazlası zarar! Yeşil çay tüketimini bu bilgilerden sonra azaltmaya çalışın!ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 22 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

Ahsen TV ekranlarında görülmeye alışkın olunan Bülent Yapraklıoğlu, sokak röportajı yaptığı esnada çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildi.

Ekranların ve sosyal medyanın fenomen sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, sorduğu sorular ve aldığı cevaplarla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ateist, deist, Hristiyan veya Müslüman birçok insana aynı mesafede yaklaşan ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın konuklarıyla eğlenceli sohbet gerçekleştiren Yapraklıoğlu'na, son röportajında adeta meydan dayağı atıldı.

Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

ÜZERİNİ PARÇALADILAR

Edinilen bilgiye göre; Eminönü Meydanı’nda her zamanki sokak röportajlarından birini gerçekleştiren Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği kişilerden şiddet gördü. Korkunç kavga esnasında esnasında fenomen sunucunun kıyafetleri de parçalandı.

Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

Olay anlarına ilişkin görüntüler anbean kameraya yansırken, Bülent Yapraklıoğlu'nun yarı çıplak sokak ortasında kaldığı görüldü.

 Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT