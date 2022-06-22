 Ahsen TV'nin fenomen sunucusunu evire çevire dövdüler! Üzerini paramparça edip, yarı çıplak gezdirdiler!

Ekranların ve sosyal medyanın fenomen sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, sorduğu sorular ve aldığı cevaplarla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ateist, deist, Hristiyan veya Müslüman birçok insana aynı mesafede yaklaşan ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın konuklarıyla eğlenceli sohbet gerçekleştiren Yapraklıoğlu'na, son röportajında adeta meydan dayağı atıldı.

ÜZERİNİ PARÇALADILAR

Edinilen bilgiye göre; Eminönü Meydanı’nda her zamanki sokak röportajlarından birini gerçekleştiren Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği kişilerden şiddet gördü. Korkunç kavga esnasında esnasında fenomen sunucunun kıyafetleri de parçalandı.

Olay anlarına ilişkin görüntüler anbean kameraya yansırken, Bülent Yapraklıoğlu'nun yarı çıplak sokak ortasında kaldığı görüldü.