Deneyimli gazeteci Ahu Özyurt sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile TV100’deki görevine son verildiğini duyurdu. Paylaşımı ardından "Ahu Özyurt Kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahu Özyurt TV100'den neden ayrıldı?" soruları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

AHU ÖZYURT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahu Özyurt, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Doktor anne ve babası olan Özyurt, Ankara'da doğmasına rağmen ailesinin iş tahini nedeniyle Bursa'da gençlik dönemlerini geçirmiştir. İlk-ortaokul ve lise eğitim, öğretimini Bursa'da gerçekleştiren Özyurt, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Bölümden Lisans Derecesi ile mezun olmuş, sonrasında Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu master derecesi ile tamamlamıştır.

2003 senesinde yayın hayatına CNN Türk ekranları ile başlamış ve "Gece Görüşü" isimli programı hazırlayıp sunmuştur.

Öncesinde ise Haber Merkezinde editör sunuculuğu yapan Ahu Özyurt, Deniz Bayramoğlu ile birlikte "İş Yemeği" programını hazırlamış, sunmuş 2007 senesinde ise CNN Türk ve Milliyet Washington muhabirliği yapmıştır. Türkiye'ye geri döndükten sonra ise Bloomberg HT, CNN Türk, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinde haftalık yazılar yazmıştır.

2013’te Amerika’nın Tahran’da bulunan ve 30 senedir kapalı olan büyükelçiliğine ilk giren batılı gazeteci olan Ahu Özyurt 1999’da Abdullah Öcalan’ın İtalya’ya kaçışını 2 ay süresince NTV adına Roma’dan takip eden isimdir.

Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Ahu Özyurt CNN Türk Haber Editörü çalışmalarda bulunmuştur.

AHU ÖZYURT TV100'DEN NEDEN AYRILDI?

Ahu Özyurt, TV100 ile ayrılık haberini Twitter'dan duyurdu. Görevine ekonomik nedenlerle son verildiğini açıkladı. Özyurt'un o açıklaması şöyle oldu:

"Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım tv100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim. Ekip arkadaşlarım ve kanal yönetimine, konuklarıma sonsuz teşekkürler ediyorum."