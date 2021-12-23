Galatasaray Spor Kulübü'nde önce başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, sonrasında da yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü istifa etmişti. Galatasaray'dan bir istifa haberi daha geldi. Basında çıkan haberler sonrası Ahu Özyurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt istifa mı etti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AHU ÖZYURT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ahu Özyurt, 1970 yılında Ankara'da doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttü

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca biliyor.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ AHU ÖZYURT İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray Spor Kulübü'nde Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün istifası sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Burak Elmas yönetiminde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt da görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Burak Elmas’ın davetiyle geldiğini belirten Ahu Özyurt, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özyurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve unvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa af ola. Aslolan Galatasaray’dır"