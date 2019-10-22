Yaşlı iki kadının yalnızlığa karşı buldukları yöntemin konu edildiği "Ahududu" Ceyhan'da sahnelendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği oyunu Cumhuriyet Savcısı Sedat Bayrak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Aydar, halkın taleplerini önemsediğini belirterek, "Hemşehrilerimin istekleri üzerine bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bizde Ceyhan'da daha güzel etkinlikler düzenleyerek halkımızın her zaman yanında olacağız. Tiyatro gösterisinde emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşlı iki kadının yalnızlığa karşı buldukları yöntemin konu edildiği oyunda usta tiyatrocular Nedim Saban, Suna Keskin, Melek Baykal, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran rol aldı.

Yoğun bir izleyici karşısında perde açan oyunda, insanları huzura kavuşturmak ve yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesi anlatıldı.

Kaynak: İHA