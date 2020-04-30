İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. AİÇÜ Rektörü Karabulut’tan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

AİÇÜ Rektörü Karabulut’tan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir kutlama mesajı yayınladı.

AİÇÜ Rektörü Karabulut’tan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir kutlama mesajı yayınladı.

Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Emekleri ve alın terleriyle, helâl rızk için gece-gündüz ter döken, ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor; bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT