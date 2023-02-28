Aidan Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aidan Daniels ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aidan Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Daniels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Daniels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Daniels 6 Eylül 1998 tarihinde Ajax, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Filipinler uyrukludur.Gerçek adı da Aidan Jun Valcarcel Daniels şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Daniels Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jordie Isen, Football Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Daniels'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aidan Daniels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aidsinho

Aidan Daniels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Daniels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aidan Daniels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Daniels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2016 yılında Toronto FC II

7 Temmuz 2016 yılında TFC Academy

8 Temmuz 2016 yılında Toronto FC II

13 Nisan 2018 yılında Toronto

18 Nisan 2018 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2018 yılında Toronto

6 Mart 2019 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2019 yılında Toronto

1 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

26 Ocak 2021 yılında Oklahoma City

19 Ocak 2022 yılında HFX Wanderers

Aidan Daniels kimdir

Aidan Daniels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Daniels şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Aidan Daniels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U23 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aidan Daniels nereli

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