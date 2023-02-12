Aidan Fitzpatrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Fitzpatrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Fitzpatrick kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aidan Fitzpatrick ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aidan Fitzpatrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Fitzpatrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aidan Fitzpatrick

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Fitzpatrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Fitzpatrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Fitzpatrick 20 Mart 2001 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Fitzpatrick Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aidan Fitzpatrick, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Fitzpatrick'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aidan Fitzpatrickboyu ve yaşı kaç

Aidan Fitzpatrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aidan Fitzpatrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aidan Fitzpatrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Fitzpatrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partick T. Res.

1 Ocak 2019 yılında Partick Thistle

5 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

24 Ağu 2020 yılında Queen o. t. S.

1 Mayıs 2021 yılında Norwich U21

3 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Queen o. t. S.

13 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Aidan Fitzpatrick kimdir

Aidan Fitzpatrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Fitzpatrick şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Aidan Fitzpatrick nereli

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