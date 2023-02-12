Aidan Mcadams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Mcadams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Mcadams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Mcadams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Mcadams 23 Mart 1999 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Mcadams Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Aidan Mcadams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aidan Mcadams'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aidan Mcadams Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aidan Mcadams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aidan Mcadams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Mcadams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

8 Ocak 2019 yılında Annan Athletic FC

19 Mayıs 2019 yılında Rangers II

9 Ağu 2019 yılında Edinburgh City

5 Ocak 2020 yılında Rangers II

16 Ocak 2020 yılında Portadown

30 Haziran 2020 yılında Rangers II

17 Eylül 2020 yılında Morton

1 Temmuz 2021 yılında Ayr United

Aidan Mcadams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Mcadams şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aidan Mcadams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Celtic FC (2007-2017)

İskoçya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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