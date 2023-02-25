Aidan Simmons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Simmons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Simmons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aidan Simmons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aidan Simmons 26 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aidan Simmons Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Aidan Simmons, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Simmons'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aidan Simmons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aidan Simmons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney
Aidan Simmons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aidan Simmons şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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