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  3. Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! "Yönetim istifa"

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! "Yönetim istifa"

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Doğanbey toplu konutlarında site yönetiminin aidatlara yüksek oranda zam yapıldığı öğrenildi. Site sakinleri ise duruma karşı çıkarak sloganlar attı.

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! "Yönetim istifa"

Bursa'da bir sitenin yönetimi aidatlara rekor bir zam yaptı. Site sakinleri, yapılan zamma tepki göstererek karşı çıktı. Site sakinlerinden olan Nihat Altılar, İstanbul’a gittim. İstanbul’dan geldikten sonra haksız olan zamlarla karşı karşıya kaldık. Ben 225 lira aidat verirken benim aidatım 480 liraya çıktı. Burada oturan site sakinleri için bu durum büyük bir mağduriyet. Biz bu mağduriyetimizi gidermek için, site sakinleri olarak imza kampanyası başlattık” diye konuştu.

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! Yönetim istifa

"HALK ZOR DURUMDA"

Sitede yaşayan ve rekor zamdan mağdur olan İbrahim Kaya ise, ”Refah düzeyimiz belli. Yapılan zam oranı yüzde 140 olduğu için buradaki hane halkını zor duruma girdi. Biz zammın makul seviyede tutulmasını istiyoruz. Devlet memuruyum ve aldığım maaş belli. Şu an verdiğim aidat 600 lira. Toplu konutlarda yapılan zam kanunen en fazla yüzde 70 olabilir. Bu zam oranının dışında yapılan zam, kanuna aykırıdır. Dolayısıyla burada toplanan site sakinleri yapılan zam karşısında durdurduğu için haklı. Her blokta nerdeyse 124 daire var. Ortalama 130-190 lira ödenen aidat her ihtiyacı karşılayabilir” ifadelerini kullandı.

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! Yönetim istifa

Oktay Yavuz ise,”198 liradan başlayan aidatlarımızın 600-650 lira çıkması doğru değildir. Zaten 198 lira verdiğimiz aidatların da hizmetini alamıyoruz” dedi.

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! Yönetim istifa

Aidatlara zam geldi! Site sakinleri tepki gösterdi! Yönetim istifa

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