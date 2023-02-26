Aiden Madisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Madisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiden Madisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aiden Madisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aiden Madisson 22 Ağustos 2003 tarihinde Rapla şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aiden Madisson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aiden Madisson'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aiden Madisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aiden Madisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2020 yılında Harju JK
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
Aiden Madisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aiden Madisson şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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