Aiden Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aiden Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aiden Oneill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aiden Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aiden Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiden Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiden Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiden Oneill 4 Temmuz 1998 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aiden Connor O'Neill şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiden Oneill Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aiden Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Aiden Oneill'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aiden Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiden Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aiden Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiden Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Burnley

31 Ocak 2017 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2017 yılında Burnley

1 Ağustos 2017 yılında Fleetwood

2 Ocak 2018 yılında Burnley

15 Ağustos 2018 yılında Central Coast

30 Haziran 2019 yılında Burnley

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

30 Haziran 2020 yılında Burnley

9 Eylül 2020 yılında Melbourne City

Aiden Oneill kimdir

Aiden Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiden Oneill şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brisbane Athletic (2008-2012), Zee Pro Soccer Academy (2012-2014), Burnley FC (2014-2016)

Aiden Oneill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Aiden Oneill nereli

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