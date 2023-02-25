Aidi Fulangxisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidi Fulangxisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidi Fulangxisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidi Fulangxisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidi Fulangxisi 17 Aralık 1990 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 艾迪·弗朗西斯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidi Fulangxisi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Aidi Fulangxisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 2 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Aidi Fulangxisi'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aidi Fulangxisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidi Fulangxisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aidi Fulangxisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidi Fulangxisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında SH East Asia

1 Ocak 2007 yılında SH Shenhua Res.

1 Ocak 2008 yılında Suzhou Trips

1 Ocak 2009 yılında Ningbo Huaao

1 Ocak 2010 yılında Suzhou Trips

1 Şubat 2010 yılında SH East Asia

18 Haziran 2012 yılında DL Pro Res.

1 Temmuz 2012 yılında SH East Asia

31 Aralık 2012 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2013 yılında DL Aerbin

29 Ocak 2017 yılında Boavista

2 Şubat 2018 yılında SH Shenhua

Aidi Fulangxisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidi Fulangxisi şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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