Aidi Fulangxisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidi Fulangxisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidi Fulangxisi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aidi Fulangxisi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aidi Fulangxisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidi Fulangxisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidi Fulangxisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidi Fulangxisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidi Fulangxisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidi Fulangxisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidi Fulangxisi 17 Aralık 1990 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 艾迪·弗朗西斯 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidi Fulangxisi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SPORTS yapmaktadır. Aidi Fulangxisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 2 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Aidi Fulangxisi'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aidi Fulangxisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidi Fulangxisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aidi Fulangxisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidi Fulangxisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında SH East Asia

1 Ocak 2007 yılında SH Shenhua Res.

1 Ocak 2008 yılında Suzhou Trips

1 Ocak 2009 yılında Ningbo Huaao

1 Ocak 2010 yılında Suzhou Trips

1 Şubat 2010 yılında SH East Asia

18 Haziran 2012 yılında DL Pro Res.

1 Temmuz 2012 yılında SH East Asia

31 Aralık 2012 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2013 yılında DL Aerbin

29 Ocak 2017 yılında Boavista

2 Şubat 2018 yılında SH Shenhua

Aidi Fulangxisi kimdir

Aidi Fulangxisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidi Fulangxisi şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genbao Football Academy (2000-2005)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aidi Fulangxisi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi