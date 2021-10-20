Aidiyet ne demek, TDK'ya göre Aidiyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aidiyet ne demek? Aidiyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aidiyet kelimesi. Peki aidiyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aidiyet nedir, aidiyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AİDİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aidiyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aidiyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aidiyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlişkinlik

- İlgi



AİDİYET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aidiyet eki

