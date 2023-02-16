Aihen Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aihen Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aihen Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aihen Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aihen Munoz 16 Ağu 1997 tarihinde Etxauri şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Aihen Muñoz Capellán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aihen Munoz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Aihen Munoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aihen Munoz'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aihen Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aihen97/

Aihen Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aihen Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aihen Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aihen Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

Aihen Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aihen Munoz şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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